Тео Пуршер проведёт ещё один этап в IndyCar

В минувший уик-энд резервный гонщик Sauber Тео Пуршер дебютировал в серии IndyCar, заменив в команде Arrow McLaren травмированного Дэвида Малукаса. Чемпион Формулы 2 прошлого сезона уверенно провёл гонку в Лонг-Бич и финишировал одиннадцатым на городской трассе.

В команде высоко оценили выступления Тео и подтвердили, что он вернётся за руль в ближайший уик-энд на этапе IndyCar в Алабаме на трассе Barber Motorsports Park.

«Команда сообщает, что Тео Пуршер будет пилотировать машину Arrow McLaren Chevrolet под номером 6 на этапе IndyCar в Алабаме, став напарником Пато О’Варда и Алекса Росси, – говорится в официальном заявлении. – Дэвид Малукас продолжает восстанавливаться от травмы после операции на левом запястье. Команда продолжит оценивать его состояние здоровья и сообщать информацию по мере необходимости».

Источник