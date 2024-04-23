Киев-Баскет повторно обыграл Черкасских Мавп и стал бронзовым призером Суперлиги FAVBET

Киевляне в выездном поединке не оставили шансов сопернику, выиграв с разницей в 20 очков

Киев-Баскет одержал убедительную выездную победу над Черкасскими Мавпами — 110:90 — и завоевал бронзовые медали Суперлиги FAVBET-2023/24.

Напомним, черкащане дали в столице равный бой команде Дмитрия Забирченко. В итоге киевляне сумели вырвать победу лишь по итогу двух овертаймов (101:99).

Однако в этот раз борьбы не получилось. Уже по итогам первой четверти гости оторвались от соперника на 13 очков. Киев-Баскет и в дальнейшем удерживал солидный отрыв, не давая Мавпам близко подобраться в счете. В итоге — победа с разницей +20 и статус бронзового призера чемпионата.

В нынешнем сезоне Суперлиги FAVBET осталось разрешить лишь одну, зато самую важную интригу — судьбу чемпионского титула. Она может решиться уже завтра, 24 апреля, если Днепр сумеет обыграть в гостях Ровно. Если же победят хозяева, нас будет ждать третий и решающий поединок в финальной серии.

Суперлига FAVBET. Плей-офф. Серия за третье место. Второй матч

Черкасские Мавпы — Киев-Баскет — 90:110 (20:33, 19:28, 31:24, 20:25)

Черкасские Мавпы: Бун (21 + 8 передач + 2 блок-шота), Тишенко (18), Марченко (12), Далкорт (11), Кузнецов (11), Агафонов (8 + 7 подборов + 6 передач), Руслов (7), Назаренко (2)

Киев-Баскет: Буренко (27 + 9 передач + 3 подбора), Байнум (25 + 9 подборов + 3 передачи), Заплотинский (21 + 11 подборов), Кошеватский (19 + 5 подборов + 5 передач), Кисильчук (9), Стародуб (3), Фреш-Стаханов (3), Когут (2), Скира (1)

Счет в серии — 0:2

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