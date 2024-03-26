Украина — Исландия 0:1. ОНЛАЙН

Сборная Украины по футболу играет против сборной Исландии в финальном матче плей-офф квалификации Евро-2024.

Поединок проходит на Городском стадионе во Вроцлаве, Польша.

Наш сайт проводит текстовые онлайн встречи в этой новости.

33' Снова заброс на Миколенко, но Виталий только аут заработал у ворот соперника.

32' Миколенко на фланге не смог зацепиться за мяч. Удар от ворот для исландцев.

30' Исландия выходит вперед! Гудмундссон нанес мощный дальний удар точно в угол ворот.

29' Контролируют исландцы мяч перед штрафной площадкой сборной Украины .

27' Офсайд у Романа Яремчука зафиксировал боковой арбитр.

26' Цыганков пяткой сбрасывал на Яремчука, но Роман не пошел на этот мяч.

24' Бражко неудачную диагональную передачу сделал, аут для сборной Исландии.

23' Малиновский искал разрезным пасом Цыганкова, но исландцы перехватывают мяч.

22' Мудрик выполнял заброс в штрафную , однако никто на него не отозвался.

21' Гаральдсон сбил сбегавшего в контратаку Судакова. Желтая карточка для полузащитника гостей.

20' Из-за боковой снова забросали исландцы в штрафную. На этот раз Бражко главой выбивает мяч подальше.

18' Малиновский наносил дальний удар. Очень неточно.

17' Матвиенко заброс выполнял в штрафную, но голкипер вышел из ворот и забрал мяч в руки.

16' Яремчук не нашел общий язык с Коноплей. Удар от ворот для Вальдимарссона.

15' Миколенко с классной позиции пробивал по воротам. Удар Виталия у стойки прошел.

14' Тораринсон наносил дальний, обводной удар — Лунин спасает сборную Украины.

12' Удачно действуют подопечные Реброва в прессинге, заставляют исландцев быстро выбивать мяч. вперед.

11' Матвиенко пытался запустить в забегание Малиновского, однако Николай попал в полузащитника гостей.

10' Забарный выполнял заброс на Яремчука, Гретарссон перехватывает передачу. без обострения.

6' После вбрасывания из-за боковой мяч оказался в штрафной сборной Украины, но защитники разрядили обстановку.

5' Исполняла Исландия стандарт, но судья зафиксировал нарушение правил.

4' Мудрик удачно сыграл в прессинге и вернул мяч сборной Украины.

3' Судаков решился на дальний удар — выше ворот.

2' Мудрик ворвался в штрафную и отдавал передачу на Яремчука, но Роман неудачно развернулся с мячом и упустил шанс на удар.

< 1' Матч начался!

Звучит гимн Исландии.

Раздается гимн сборной Украины!

Команды выходят на поле!

Подопечные Сергея Реброва провели предматчевую разминку:

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд:

Украина: Лунин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Бражко, Малиновский, Судаков, Мудрик, Цыганков, Яремчук

Запасные: Бущан, Трубин, Михайличенко, Бондарь, Таловеров, Тимчик, Сидорчук, Шапаренко, Зинченко, Зубков, Ванат, Довбик

Исландия: Вальдимарссон, Тораринсон, Гретарссон, Ингасон, Паульссон, Траустасон, Гаральдсон, Торстейнссон, Иоганн Гудмундссон, Альберт Гудмундссон, Гудьонсен

Запасные: Олафссон, Гуннарссон, Сампстед, Германсон, Финсон, Эллертссон, Андерсон, Йоуганнессон, Глинссон, Финнбогасон, Уиллумсон, Оускарссон

Факты о матче

Победитель игры получит путевку на чемпионат Европы, который летом (14 июня — 14 июля) примет Германия, и попадет в группу E — в Бельгию, Словакию и Румынию.

Обслужит игру 41-летний француз Клеман Тюрпен. Этот судья работал на матчах сборной Украины трижды. И все завершились мировой. С Молдовой «сине-желтые» сыграли 0:0 в 2012 году, как раз с Исландией матч принес две единицы на табло в 2016, а еще раз зрители голов не видели с Португалией в 2019.

Первая встреча команд пришлась на последний день марта 1999 года. Матч завершился вничью 1:1, а коллективом Украины руководил Йожеф Сабо. Счет в матче открыл солдат Национальной гвардии Украины Владислав Ващук. Однако уже через 7 минут внутри второй половины Лаурус Сигурдссон забил в составе Исландии.

Из футболистов, игравших против Исландии в последнем матче команд в сентябре 2017 года, в составе Украины сейчас присутствуют Николай Матвиенко, Руслан Малиновский и Александр Зинченко, в составе соперника — Сверрир Ингасон.

Плеер с трансляцией MEGOGO

Детальная информация ;читайте в нашем анонсе.

champion.com.ua