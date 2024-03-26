В Aston Martin выпустили заявление в поддержку Алонсо

Руководитель команды Aston Martin Майк Крак выпустил заявление, в котором полностью поддержал Фернандо Алонсо, получившего 20-секундный штраф после финиша гонки в Мельбурне за провоцирование аварии Джорджа Расселла.

«Болельщики Aston Martin, я хочу поблагодарить вас за все сообщения поддержки, которые вы отправили команде с воскресенья после того, как были озвучены итоговые результаты Гран При Австралии, – написал Майк Крак. – В первую очередь необходимо отметить, что все в гоночном мире рады, что с Джорджем всё в порядке, и он на ногах покинул место аварии.

Я хочу, чтобы вы знали, что мы полностью поддерживаем Фернандо. Он принял участие в большем количестве Гран При, чем кто-либо ещё, и обладает более, чем двадцатилетним опытом. Он многократный чемпион мира в нескольких категориях.

Получить 20-секундный штраф в ситуации, когда не было контакта с другой машиной, это горькая пилюля, но мы должны принять это решение. Мы сделали всё, что могли, но без новых доказательств мы не можем запросить право на пересмотр решения стюардов.

Фернандо – феноменальный гонщик, и он использовал все инструменты из своего арсенала, чтобы финишировать впереди Джорджа. То же самое мы видели в Бразилии в прошлом году, когда он боролся с Серхио Пересом. Это искусство автоспорта на самом высоком уровне. Он никогда никому не причинил бы вреда.

Спасибо всем, кто связался с нами. Вместе мы идём вперёд. Мы с нетерпением ждём гонку в Сузуке через несколько дней, чтобы выступить перед нашими болельщиками».

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