Перес: Я недавно продлил контракт – тема не актуальна

Серхио Перес отказался комментировать слухи последних дней, что он может быть уволен из Red Bull Racing после Гран При Бельгии. Мексиканский гонщик Red Bull Racing напомнил, что недавно продлил контракт, и у него нет сомнений, что в 2025-м он останется напарником Макса Ферстаппена.

Серхио Перес: «Я не могу обсуждать публично условия своего контракта. Следующие две гонки важны для меня по той причине, что я хочу в хорошем настроении отправиться на каникулы, и я хочу, чтобы у всех на моей стороне боксов тоже было хорошее настроение.

Я не говорил ничего другого. Я полностью привержен тому, чтобы добиться результатов. Я сейчас здесь вместе с Red Bull и вновь буду здесь через год – ничего не изменится. Я не так давно продлил контракт, поэтому эта тема больше не актуальна ни для меня, ни для команды.

Что действительно важно, так это концентрация на работе на трассе и на базе, на вещах, которые мы можем контролировать. Всё остальное – внешний шум. От него сложно отгородиться, но именно так это и работает».

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