Ландо Норрис: Это был почти идеальный круг!

В Барселоне в острой борьбе за поул Ландо Норрис выиграл вторую квалификацию в своей карьере, что стало очередным подтверждением скорости McLaren.

Ландо Норрис: «Полагаю, это был почти идеальный круг! Когда всё получается, ты это знаешь и чувствуешь вдохновение. В конечном итоге всё сложилось идеально, и хотя соперничество развернулось острое, я очень доволен.

Я бы сказал, что это мой лучший поул. У меня их было не так уж много, но этот – лучший. Весь уик-энд я был быстрым, но очень важно было проехать идеальный круг, и сегодня мне это удалось. Но мы быстры не только в этот уик-энд, а уже на протяжении двух последних месяцев. Начиная с Майами мы выступаем вполне уверенно.

Но до этого не получалось выигрывать квалификации, потому что не удавалось проехать идеальный круг. А сегодня всё получилось. Хотя похоже, что Макс и его команда весь уик-энд были немного сильнее нас, но к решающей попытке нам удалось кое-что улучшить – я знал, что есть области, в которых надо прибавить, что мы и сделали.

Понимаю, что соперничать с Максом и Льюисом трудно, как и со всеми остальными. Но мы здесь для того, чтобы побеждать, и мой план именно такой».

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