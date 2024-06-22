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Футбол

Макдэвид больше не угрожает суперрекорду Гретцки, а его партнер превзошел Овечкина и Кросби. Цифры финала Кубка Стэнли

Макдэвид на набрал очков в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли

Макдэвид больше не угрожает суперрекорду Гретцки, а его партнер превзошел Овечкина и Кросби. Цифры финала Кубка Стэнли

Коннор Макдэвид. Фото USA Today Sports Статистические итоги шестого матча.

«Эдмонтон» в третий раз подряд победил «Флориду» (5:1) и сравнял счет в финале Кубка Стэнли. Всего лишь в десятый раз в истории НХЛ одной из команд удалось отыграться со счета 0-3 в серии.

Макдэвид больше не угрожает суперрекорду Гретцки, а его партнер превзошел Овечкина и Кросби. Цифры финала Кубка Стэнли

Нас ждет седьмой матч финала Кубка Стэнли! «Эдмонтон» в шаге от великого камбэка

В четырех предыдущих случаях у авторов камбэка получалось дожать оппонента, еще в пяти — соперники возвращались и забирали противостояние.

В финалах подобная история фиксировалась два раза — в классической битве 1940-х «Детройт» — «Торонто» (оба раза сильнее были канадцы, испытавшие на себе оба пути в историю).

Макдэвид больше не угрожает суперрекорду Гретцки, а его партнер превзошел Овечкина и Кросби. Цифры финала Кубка Стэнли

В шестом матче серии неожиданно промолчал лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, которому так и не удалось подобраться к рекорду Уэйна Гретцки, набравшему в финале 1988 года 13 (3+10) очков.

У наследника великого канадца перед седьмой игрой осталось 11 (3+8) баллов — второй результат в XXI веке.

Макдэвид больше не угрожает суперрекорду Гретцки, а его партнер превзошел Овечкина и Кросби. Цифры финала Кубка Стэнли

Относительная неудача в Эдмонтоне практически лишила Макдэвида шансов на другое вечное достижение Гретцки.

На пути к Кубку Стэнли-1985 99-й номер «Нефтяников» набрал в плей-офф невероятные 47 очков. Чтобы переписать рекорд на себя, Коннору нужно будет набрать в Флориде шесть баллов, что выглядит совершенно нереальным.

А вот карьерный максимум другой канадской суперзвезды Марио Лемье все еще под угрозой. От него Макдэвида отделяют только два очка.

Макдэвид больше не угрожает суперрекорду Гретцки, а его партнер превзошел Овечкина и Кросби. Цифры финала Кубка Стэнли

При молчании Макдэвида роль покорителя рекордов взял на себя его партнер по атаке Зак Хайман. Канадский форвард оказался первым игроком в XXI веке, забившим 16 голов в одном розыгрыше Кубка Стэнли.

Ранее рекорд делили два главных бомбардира века — Сидни Кросби и Александр Овечкин, которые отметили свои походы за Кубком 15 заброшенными шайбами.

Макдэвид больше не угрожает суперрекорду Гретцки, а его партнер превзошел Овечкина и Кросби. Цифры финала Кубка Стэнли

Однажды забив в седьмой встрече, Хайман ворвется в элитный снайперский клуб, в котором сейчас насчитывается семь фамилий, дубль позволит ему сравняться с выдающимся Джо Сакиком, а хет-трик — повторить рекорд лиги.

Сейчас достижение делят «летчик» Реджи Лич и «нефтяник» Яри Курри, сыгравшие, правда, намного меньше матчей.

Макдэвид больше не угрожает суперрекорду Гретцки, а его партнер превзошел Овечкина и Кросби. Цифры финала Кубка Стэнли

А вот другому достижению (правда, со знаком «минус») состояться все-таки не пришлось.

Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов принял участие в единственной голевой комбинации своей команды и набрал первое очко в нынешнем плей-офф (в 23-м матче!). Российский защитник избежал попадания в компанию хоккеистов, прошедших весь Кубок Стэнли без баллов за результативность.

До рекорда, который удерживают «ураганы» — однофамильцы Кевин и Крэйг Адамсы, добраться было нельзя, но поделить третью строчку с Тимом Хантером, Брэнденом Морроу и Романом Полаком — вполне реально.

Макдэвид больше не угрожает суперрекорду Гретцки, а его партнер превзошел Овечкина и Кросби. Цифры финала Кубка Стэнли

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