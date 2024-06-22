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Футбол

Грузия впервые в своей истории набрала зачетный бал в групповом этапе Евро

Историческое достижение

Грузия впервые в своей истории набрала зачетный бал в групповом этапе Евро

Getty Images/Global Images Ukraine

    • В матче второго тура группового этапа Евро-2024 Грузия сыграла вничью с Чехией.

    Впервые в своей истории "крестоносцы" завоевали очки на крупном официальном турнире. Евро-2024 стал дебютным для сборной Грузии за ее 34-летнюю историю.

    В предыдущем матче грузины уступили Турции 1:3. Финальный поединок группового этапа состоится 26 июня против Португалии.

    Для прохода в 1/8 финала Грузии нужна победа. Пока команда находится на четвертом месте в турнирной таблице.

    www.ua-football.com

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