Шарль Леклер тоже предупреждён

Рассмотрев инцидент с участием Шарля Леклера и Ландо Норриса в третьей тренировке, стюарды Гран При Испании вынесли монегаску гоночное предупреждение.

Стюарды заслушали гонщиков и представителей команд, проанализировали видеозаписи и командное радио.

Леклер заявил, что Норрис помешал ему в пятом повороте, он был вынужден прервать попытку и, пытаясь уйти с траектории перед 7-м поворотом, ошибся, неправильно оценив положение своей машины и допустив контакт.

Независимо от возможного умысла, стюарды считают, что движение не было опасным, но оказалось непредсказуемым, поэтому вынесли предупреждение в соответствии с прецедентами.

Для Леклера это первое предупреждение в сезоне.

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