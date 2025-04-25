Защитник Барселоны не хочет покидать клуб этим летом

Этим летом спортдир "Барселоны" Деку сосредоточится на продажах. Одним из кандидатов на выход считали Андреаса Кристенсена. Датский центрбек сыграл лишь 26 минут в этом сезоне. Сначала его выбила из строя травма ахиллова сухожилия, а затем — еще и мышечное повреждение.

У игрока остался год по контракту, а Деку поставил себе цель: ни один футболист не должен входить в следующий сезон с таким статусом, однако переговоров о продлении контракта не ведется, что намекает на продажу защитника.

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Впрочем, по информации Diario Sport, сам игрок не хочет покидать клуб. Он хочет забыть этот неудачный сезон и убедить Флика в своей пользе. После окончания чемпионата Кристенсен и его агенты планируют встретиться с Деку, но этот разговор обещает быть непростым, ведь сейчас Кристенсен – последний в очереди из пяти центрбеков. К тому же "Барса" заинтересована в подписании свободного агента Джонатана Та. И хотя будущее Рональда Араухо тоже остается под вопросом, похоже, Кристенсен – не в планах клуба.

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