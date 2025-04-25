Форвард сборной Украины о ЧМ: «Можем всех обыграть и всем проиграть»

ФХУ

Форвард сборной Украины по хоккею Алексей Ворона поделился ожиданиями от чемпионата мира в Дивизионе 1A, который стартует 27 апреля.

Соперниками будут сборные Румынии, Польши, Великобритании, Японии и Италии. Две команды выйдут в элитный дивизион, одна вылетит в Дивизион 1B.

«С кем будет сложнее всего? Считаю, что в этом дивизионе нет слабых и сильнейших соперников. Со всеми будет тяжело, главное не выключаться и оставлять концентрацию на самом высоком уровне. Всех можно обыграть и всем проиграть, все зависит от нас и нашего хоккея».

«Выход в элитный дивизион? Шансы на чемпионате мира всегда есть. Если каждый будет работать, то можно добиться высоких результатов. Главное, чтобы работали, выполняли установку тренера. Надо на этом сосредоточиться и тогда добьемся результата. Многие спортсмены дают высокие надежды своим болельщикам».

«Я обещаю, что мы будем на каждой игре отдаваться по полной, и уже после финальной сирены будем смотреть на результат, который у нас получится», – Ворона.

Элитный дивизион рядом. Сборная Украины стартует на ЧМ по хоккею

sport.ua