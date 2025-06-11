Форвард сборной Украины будет выступать в Нидерландах

Евгений Фадеев

Нападающий сборной Украины Евгений Фадеев продолжит профессиональную карьеру в экзотическом нидерландском клубе «Снекпойнт» из Лимбурга, который в прошлом сезоне боролся за титул в CEHL (Центральной европейской хоккейной лиге), но проиграл финал немецкому «Нойвиду».

Для 27-летнего Фадеева, который четыре последних сезона регулярно выступает за сборную Украины на чемпионатах мира, это второе пришествие в Нидерланды. В сезоне-2023/24 уроженец Киева уже выступал за «Снекпойнт» и в 33 играх сезона набрал рекордные для себя 68 (18+50) очков.

Добавим, что в лиге CEHL участвуют 8 команд (4 – из Бельгии, 3 – из Нидерландов и одна из Германии).

В «Снекпойнт» Фадеев перешел из Альпийской хоккейной лиги (AlpsHL), где выступал за «Брегенцервальд». Австрийскому клубу украинец помог пробиться в плей-офф, хотя команда шла в таблице среди аутсайдеров. Его статистика в регулярке – 46 (14+32) баллов в 40 играх и еще 4 (2+2) пункта в 7 матчах на вылет.

sport.ua