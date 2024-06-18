Видео: Круг по трассе в Барселоне с Эстебаном Оконом

Перед Гран При Испании гонщик Alpine F1 Эстебан Окон проехал круг на симуляторе по виртуальной версии автодрома Circuit de Barcelona-Catalunya, рассказав об основных особенностях каталонского кольца.

Эстебан Окон: «Всем привет! Сегодня мы за рулём симулятора, и нам предстоит проехать круг по трассе в Барселоне. Я вам её покажу, так что вперёд! Поехали!

Вероятно, эта трасса изучена нами лучше всего, ведь в Формуле 1 мы здесь очень много работали на тестах. Вот сейчас мы на третьем секторе, и в его новой версии здесь надо ехать на полном газу. Вообще 3-й сектор здесь классный, последний поворот в режиме квалификации проходим почти на полном газу, а на прямой открывается DRS…

Но сначала проедем первый и второй секторы. Тормозим примерно перед тем местом, где слева находится съезд с трассы, и здесь важно сохранить как можно более высокую скорость. Стараемся держать хороший ритм, интенсивно разгоняемся перед 3-м поворотом и на полном газу его проходим, затем смещаемся влево, насколько это возможно, и атакуем на входе в 4-й поворот.

Затем максимально используем ширину трассы с левой стороны и тормозим примерно в 50 м (от следующего поворота), сохраняя скорость на входе. Трасса здесь идёт под уклон, поэтому довольно легко можно заблокировать тормоза, и надо действовать осторожно, чтобы этого избежать.

7-й поворот довольно сложный, из него нельзя выходить слишком широко, потому что там находятся высокие поребрики. Если у вас хорошая машина, то 9-й поворот надо проходить на полном газу, а на выходе открываем DRS, после чего входим в новый 10-й поворот, который вообще-то не такой уж новый, поскольку он был изменён два года назад.

На входе надо атаковать более агрессивно, чем раньше, ведь теперь его можно проходить намного быстрее. Ко 12-му повороту шины начинают перегреваться, но, к счастью, теперь здесь не такая медленная шикана, и его можно проходить на полной скорости.

Последний поворот тоже быстрый, но его мы проходим, выжав педаль газа не полностью, а потом открываем DRS и завершаем круг по трассе в Барселоне».

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