Даниил Квят проведёт тесты в Формуле Е

Бывший гонщик Формулы 1 Даниил Квят примет участие в тестах электрической Формулы Е в составе команды DS Penske.

Квят сядет за руль машины Gen3Evo 13 февраля на трассе в Джидде в рамках третьего этапа сезона во время дополнительной 40-минутной сессии свободных заездов для гонщиков, которые не выступают в Формуле Е на постоянной основе. На этой неделе Даниил посетит базу DS Penske в Париже, чтобы пройти подгонку сиденья и поработать на симуляторе.

Для Квята это будет уже не первый опыт пилотирования машины Формуле Е. В 2023-м он уже участвовал в тестах новичков в Берлине и Риме.

В 2025-м Даниил мало занят в гонках из-за того, что команда Lamborghini, за которую он выступает в чемпионате мира по гонкам на выносливость, поставила на паузу участие в WEC. Николя Тодт, менеджер гонщика, активно ищет ему другие варианты продолжения карьеры, и тесты в Формуле Е пройдут в рамках этих поисков.

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