Connect with us
Футбол

Жирона – Лас-Пальмас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Жирона – Лас-Пальмас: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 03.02.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Жирона – Лас-Пальмас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Жирона" в заключительном матче 22-го тура Ла Лиги примет "Лас-Пальмас". Команда Цыганкова проиграла в двух последних матча в Примере и опустилась на 8-ю позицию. "Лас-Пальмас" находится на 15-й позиции, но зона вылета всего на расстоянии двух очков.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

    • Жирона – Лас-Пальмас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

    1.63 4.05 5.50 Узнать больше

    Ла Лига. 22-й тур
    3 февраля. 22:00. Жирона. "Эстадио Мунисипаль де Монтиливи"
    "Жирона" — "Лас-Пальмас"
    Главный судья: Марио Лопес (Испания)
    Трансляция: MEGOGO Футбол 1

    Трансляция матча

    Жирона – Лас-Пальмас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

    Жирона – Лас-Пальмас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

    Жирона – Лас-Пальмас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

    В эфире

    Жирона – Лас-Пальмас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

    Трансляція матчу “Жирона” – “Лас-Пальмас” Смотреть трансляцию

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis