Шахтер близок к подписанию бразильского нападающего

Донецкий «Шахтер» достиг договоренности о трансфере бразильского форварда Кауа Элиаса, выступающего за «Флуминенсе». Об этом сообщает EURO.com.ua со ссылкой на испанское издание AS.

По информации источника, за 18-летнего нападающего «горняки» заплатят 17 миллионов евро. В соглашении также предусмотрены бонусные выплаты в размере 3 миллионов евро, а «Флуминенсе» получит 10% от суммы будущей продажи игрока.

Таким образом, Элиас войдет в тройку самых дорогих приобретений «Шахтера» в истории, уступая только Бернарду (25 млн евро) и Педриньо (18 млн евро). Однако с учетом бонусов его трансферная стоимость может подняться на второе место.

Ожидается, что на этой неделе нападающий прибудет в Германию, где пройдет медицинское обследование и подпишет контракт, рассчитанный до лета 2030 года.

В 2025 году Кауа Элиас провел три матча за клуб, отметившись одним забитым голом.