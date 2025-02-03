Игорь Суркис определился с судьбой Владимира Бражко

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис официально подтвердил, что полузащитник Владимир Бражко не покинет клуб в зимнее трансферное окно, несмотря на интерес со стороны английского «Вулверхэмптона», сообщает EURO.com.ua.

В комментарии для ТаТоТаке Суркис объяснил, что приоритетом для команды является борьба за чемпионство и возможность участия в Лиге чемпионов сезона 2025/26:

«Владимир – ключевой игрок команды, который поможет нам в достижении этой цели. Это гораздо важнее, чем ситуативно заработать какие-то деньги на его продаже.», – заявил президент клуба.

При этом Суркис подчеркнул, что у Бражко есть все шансы в будущем перейти в один из топ-чемпионатов Европы: «Динамо с уважением относится к Вулверхэмптону, но мы все и игрок понимаем, что в следующем сезоне клуб может оказаться в Чемпионшипе. При желании у нас еще будет время и возможность вернуться к этому разговору, когда оба клуба выполнят свои турнирные цели».

Напомним, ранее игрок Динамо попал в команду недели в Лиге Европы.