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Футбол

Астон Вилла примет Олимпиакос, Фиорентина сыграет с Брюгге: расписание матчей Лиги конференций

В четверг, 2 мая, состоятся первые полуфинальные матчи Лиги Конференций УЕФА сезона-2023/2024. 

Английский Астон Вилла будет принимать греческий Олимпиакос, а итальянская Фиорентина сыграет дома с бельгийским Брюгге.

Расписание первых матчей 1/2 финала

  • 22:00*. Астон Вилла — Олимпиакос
  • 22:00. Фиорентина — Брюгге

    • — Начало встреч по киевскому времени

    Ответные матчи состоятся через неделю, 9 мая.

    Параллельно будут сыграны еще противостояния на стадии полуфинала Лиги Европы.

    Финал Лиги конференций УЕФА-2023/24 запланирован на 29 мая в греческих Афинах (стадион Святой Софии).

    Напомним, в первых полуфинальных матчах Лиги чемпионов  Боруссия с голом Фуллькруга одолела ПСЖ, а мадридский Реал с украинцем Андреем Луниным в воротах расписал боевую ничью с мюнхенской Баварией.

    champion.com.ua

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