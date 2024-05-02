Астон Вилла примет Олимпиакос, Фиорентина сыграет с Брюгге: расписание матчей Лиги конференций

В четверг, 2 мая, состоятся первые полуфинальные матчи Лиги Конференций УЕФА сезона-2023/2024.

Английский Астон Вилла будет принимать греческий Олимпиакос, а итальянская Фиорентина сыграет дома с бельгийским Брюгге.

Расписание первых матчей 1/2 финала

22:00*. Астон Вилла — Олимпиакос

22:00. Фиорентина — Брюгге

* — Начало встреч по киевскому времени

Ответные матчи состоятся через неделю, 9 мая.

Параллельно будут сыграны еще противостояния на стадии полуфинала Лиги Европы.

Финал Лиги конференций УЕФА-2023/24 запланирован на 29 мая в греческих Афинах (стадион Святой Софии).

Напомним, в первых полуфинальных матчах Лиги чемпионов Боруссия с голом Фуллькруга одолела ПСЖ, а мадридский Реал с украинцем Андреем Луниным в воротах расписал боевую ничью с мюнхенской Баварией.

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