В Williams с оптимизмом ждут начала уик-энда

Трасса в Майами подходит машинам Williams, в команде с оптимизмом ждут начала уик-энда…

Алекс Элбон: «С нетерпением жду первый американский этап в сезоне и домашнюю гонку Логана. Эта трасса подходит нашей машине, как и те изменения, которые мы внесли в конструкцию FW46.

Два уик-энда с субботним спринтом подряд добавляют сложностей, в пятницу вновь нужно как можно быстрее набрать скорость».



Логан Сарджент: «Мне нравится гоняться в США, я ценю любую возможность пообщаться с американскими болельщиками. В окружении семьи и друзей я чувствую другое настроение, атмосферу и мотивацию.

С нетерпением жду выезда на трассу и работы с командой. У нашей машины хороший потенциал, я сделаю всё возможное».

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