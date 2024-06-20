Чжоу: В этот уик-энд начну всё с чистого листа

Гуаньюй Чжоу невыразительно провёл несколько предыдущих гоночных уик-эндов, регулярно уступая напарнику Валттери Боттасу. В Барселоне китайский гонщик Sauber рассказал, что команда многое изменила в его машине, поэтому ему предстоит начинать работу с чистого листа.

Гуаньюй Чжоу: «Я с большой уверенностью приехал на этот этап, поскольку после прошлой гонки, в которой я чувствовал себя не очень комфортно за рулём, мы многое изменили в машине. В каком-то смысле в Барселоне я начинаю с чистого листа.

Я уверен, что в этот уик-энд меня ждёт новый старт, и я надеюсь, что вернусь к своей привычной форме и смогу пилотировать на пределе, что мне не удавалось сделать в Монреале и Монако».

Отвечая на вопрос о ситуации с контрактом, Чжоу сказал: «Каждый уик-энд мне задают одни и те же вопросы. Всё происходит за кулисами – мы обсуждаем различные варианты. Мне сложно дать более подробный ответ, чем этот».

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