Freshworks – новый партнёр McLaren Racing

McLaren Racing объявила о многолетнем партнерстве с компанией Freshworks – поставщиком облачного программного обеспечения.

В рамках партнерства McLaren интегрирует в свою работу решение ITSM от Freshworks, чтобы повысить эффективность I-инфрастуктуры.

Логотипы Freshworks появятся на машинах и униформе команды, начиная с Гран При Бельгии.

Зак Браун, руководитель McLaren Racing: «Повышение эффективности нашей работы за пределами трассы помогает нам добиваться большего и на трассе. С такими партнерами, как Freshworks, мы сможем добиться большего. Я рад приветствовать их в команде».

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