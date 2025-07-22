Металлист 1925 победил Боруссию М. — 3:1 в Германии

22 июля 2025 года украинский клуб «Металлист 1925» одержал сенсационную победу над немецкой «Боруссией Мёнхенгладбах» в шестом контрольном матче предсезонной подготовки. Игра прошла в немецком городе Роттах-Егерн на стадионе «Stadion am Birkenmoos» и завершилась со счётом 3:1 в пользу харьковчан. Этот результат стал неожиданным для многих, учитывая разницу в статусе клубов и уровень составов. Тем не менее, команда Младена Бартуловича продемонстрировала дисциплину, мотивацию и отличную физическую форму. Особенно выделился второй тайм, в котором украинцы полностью переломили ход встречи. Ниже приводим все ключевые моменты и составы. Обзор матча подготовила редакция euro.com.ua.

Как развивался матч

Матч начался активно, и уже на 27-й минуте защитник Павлюк открыл счёт, реализовав стандартное положение. Однако немцы быстро отыгрались — на 33-й минуте Табакович сравнял счёт. Несмотря на давление со стороны хозяев, «Металлист 1925» грамотно оборонялся и искал возможности в контратаках. Перелом произошёл после серии замен во втором тайме. На 79-й минуте Когут, появившийся на поле вместо Мба, вывел харьковчан вперёд. А уже в добавленное время тот же Когут оформил дубль и закрепил победу украинской команды.

Составы команд и голы

Боруссия Мёнхенгладбах (белые футболки):

Ніколас, Скаллі, Фрідріх, Ельведі, Нец, Вайгль (к), Сандер, Штегер, Онора, Ранос, Табакович

Главный тренер — Херардо Сеоане

Гол: Табакович (33′)

Металлист 1925 (жёлтые футболки):

Варакута, Крупський (Капінус 76′), Павлюк, Шабанов, Мартинюк, Калюжний (к), Арі Моура (Гаджиєв 61′), Калітвінцев (Литвиненко 80′), Панченко (Чурко 76′), Антюх, Мба (Когут 61′)

Запасные: Мозіль, Проценко, Коваленко, Салюк, Снурніцин, Обінайя, Король, Овусу

Главный тренер — Младен Бартулович

Голы: Павлюк (27′), Когут (79′, 90+1′)

Жёлтые карточки: Калюжний (24′), Гаджиєв (71′), Шабанов (86′), Мартинюк (86′)

Ключевые моменты и тактические наблюдения

Победа «Металлиста 1925» — это не только заслуга атакующих игроков, но и грамотная тактика тренерского штаба. Команда чётко перестраивалась при потере мяча, не позволяя сопернику развивать позиционные атаки. Особенно надёжно действовали Павлюк и Шабанов в центре обороны. Замены усилили игру во втором тайме, особенно выход Когута, который стал героем матча. Немцы выглядели экспериментально, но даже при таком составе не ожидали столь мощного сопротивления. Игра показала, что украинский клуб способен достойно противостоять командам уровня Бундеслиги.

Металлист готов!

Контрольный матч в Германии показал, что «Металлист 1925» готов к новым вызовам. Уверенность в себе, слаженные действия и умение использовать шансы стали ключами к победе. Несмотря на статус товарищеской встречи, результат запомнится надолго. Это не просто победа, а показатель качественной работы клуба на всех уровнях — от тренировочного процесса до селекции. Футбольные болельщики в Харькове могут гордиться своей командой и ожидать успешного начала сезона.

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