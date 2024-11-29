Ризнык прокомментировал свой рекорд в Лиге чемпионов

Страж ворот донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык в игре Лиге чемпионов против ПСВ (2:3) установил рекорд по количеству сейвов. За матч украинец совершил 15 спасений ворот.

«Ну, рекорд-то я побил, но мы не получили того результата, которого хотелось бы», – сказал он.

Футболист заявил, что в приоритете командные цели, то есть следовало выигрывать этот матч, а затем уже идут индивидуальные достижения.

«Поэтому лично мне это приятно, но все очень разочарованы, что команда не выиграла», -цитирует игрока официальный сайт «Горняков».