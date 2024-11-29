Гвардиола после серии поражений обратился к фанатам Манчестер Сити

Менеджер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола после неудачной серии команды в этом сезоне обратился к фанатам «горожан». Испанец заверил их, что в команде все наладится.

«Мы вернемся, я это знаю. Я не знаю, когда, но это правда. Мы на втором месте в АПЛ, у нас не самый лучший момент с точки зрения результатов, но в целом у меня такое ощущение, что мы играли более чем прилично, но недостаточно хорошо, чтобы выигрывать матчи», – сказал Гвардиола.

Напомним, «Сити» дважды уступили «Тоттенхэму» (1:2, 0:4), «Брайтону» (1:2) и «Борнмуту» (1:2), а также в Лиге чемпионов «горожане» были уничтожены «Спортингом» (1:4).