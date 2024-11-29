Кличко хочет вернуться в ринг и сразу провести бой за пояс, – Daily Mail

Экс-чемпион мира 48-летний украинец Владимир Кличко может вернуться в профессиональный бокс. Об этом сообщило известное английское издание Mail Sport.

Источник утверждает, что Кличко хочет провести титульный бой с чемпионом мира по версии IBF Даниэлем Дюбуа. Якобы стороны уже вели активные переговоры, которые остановились после боя Майк Тайсон – Джейк Пол.

Организаторы больших боев из Саудовской Аравии не хотят, чтобы повторилась подобная ситуация, как в бою Майка и Джейка.

При этом в IBF не горит желанием санкционировать этот бой.

В издании добавляют, что сам Кличко хотел бы стать самым возрастным чемпионом мира в истории хевивейта и побить рекорд Джорджа Формана, который во второй раз стал чемпионом мира в возрасте 45 лет.