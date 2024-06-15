Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Гвоздик

На арене MGM Grand в Лас-Вегасе в ночь 15 с 16 июня состоится бой с участием украинца.

В соглавном бою на ринг выйдут: американец Дэвид Бенавидес (28–0, 24 KO) и украинец Александр Гвоздик (20–1, 16 KO). На кону стоит временный титул WBC в лайт-хэвивейте.

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В главном событии на ринг выйдут американцы: Джервонта Дэвис (29–0, 27 KO) и Фрэнк Мартин (18–0, 12 KO). Они разыграют чемпионский пояс WBA в легком весе.

Промоутерами шоу выступают Том Браун (TGB Promotions), Сампсон Левкович (Sampson Boxing).

Бенавидес – фаворит в бою с Гвоздиком. Но украинец может удивить

Александр Гвоздик – Дэвид Бенавидес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеоплейер будет добавлен перед началом поединка.

Трансляцию шоу можно посмотреть по системе PPV (pay-per-view) на видеосервисах FITE TV, Triller TV, PBC.

Прямая трансляция шоу начнется 16 июня в 03:00, бой украинца ожидается не ранее 05:00, а главный поединок – около 06:00.

Файткард шоу в Лас-Вегасе

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