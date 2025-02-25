Гран-при в Саудовской Аравии. Два украинских боксера сразятся за кубок

Instagram. Даниил Лозан

Всемирный боксерский совет (WBC) официально объявил о проведении Гран-при в четырех весовых категориях. Событие пройдет в Саудовской Аравии в полулегком, первом полусреднем, тяжелом и супертяжелом дивизионах.

Участие в турнире примут по 32 спортсмена в каждой весовой категории, победитель получит Кубок Хосе Сулеймана. Первые поединки состоятся в апреле 2025 года.

Украину на этом Гран-при представят два боксера – Александр Соломенников (16–0, 8 КО, полулегкий вес) и Даниил Лозан (12–0, 8 КО, первый полусредний вес). Соперники и расписание поединков будет объявлено позже, когда сформируется список всех участников.

Соломенников последний раз выходил на ринг в ноябре прошлого года, когда одолел представителя Венесуэлы Майкла Беамонта единогласным судейским решением. Лозан в декабре 2024 года в Киеве нокаутировал в четвертом раунде аргентинца Ронана Нахуэля Санчеса.

sport.ua