Остин. Квитова провела свой первый матч после рождения сына

Петра Квитова уступила на старте турнира WTA 250 в США



Остин, США • 24 февраля – 2 марта • хард • $275,094

Действующая чемпионка: Юань Юэ (Китай)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Петра Квитова (Чехия, WC) – Джоди Баррейдж (Великобритания) 6:3, 4:6, 4:6

Чешская теннисистка сыграла свой первый матч с начала октября 2023 года. Напомним, что в июле прошлого года Квитова родила сына Петра.

В сегодняшней встрече в решающем сете чешка вела 4:3 и в восьмом гейме упустила четыре брейк-поинта.

Джоди Баррейдж в следующем круге сыграет против ещё одной обладательницы wild card Айлы Томлянович из Австралии.

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