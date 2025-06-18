“Это глобальная проблема. И не только спортивная”. Теннисисты поддержали Бултер и требуют решительных действий из-за кибербуллинга

Игроки высказались после истории Кэти Бултер об оскорблениях в Интернете.



Ранее британская теннисистка рассказала, какие оскорбительные сообщения она получает в соцсетях, а также выразила свою обеспокоенность относительно влияния кибербуллинга на младших игроков. После выхода интервью Кэти Бултер получила поддержку от коллег по туру.

“Количество оскорблений, которые мы все получаем, просто шокирует”, – сказала Гарриэт Дарт. “WTA, очевидно, пытается что-то сделать с помощью системы Threat Matrix, но пока Instagram не требует проверки личности или что-то подобное, к сожалению, люди могут постоянно создавать новые аккаунты”.

Жених Кэти Бултер и 12-я ракетка мира Алекс де Минор отметил, что все больше спортсменов не ведут собственные соцсети из-за кибербуллинга.

“Социальные сети приносят много хорошего, но есть и темная сторона”, – сказал он. “Это случается не только тогда, когда ты проигрываешь, но также тогда, когда ты имеешь дело со всем, что происходит за кулисами со злыми людьми, которые делают ставки. Я еще не был в своих социальных сетях, но я уверен, что многие люди будут не очень довольны моим сегодняшним результатом. Но это только часть дела. Я бы хотел, чтобы это как-то решили или исправили, но я не совсем уверен, какой существует ответ на это”

“Эти люди могут создавать бесконечное количество аккаунтов. И я не знаю, кто именно должен отвечать – думаю, это не одно конкретное лицо”, – сказала Сонэй Картэл. “Если я могу помочь и сообщить об этом, если WTA может помочь и сообщить об этом – мы объединимся и сделаем все возможное, чтобы это устранить. Думаю, это лучший способ с этим бороться”.

Согласно данным компании по анализу данных Signify, Международной федерации тенниса (ITF) и Женской теннисной ассоциации (WTA), в 2024 году около 8000 оскорбительных, жестоких или угрожающих сообщений были публично отправлены 458 теннисистам через их учетные записи в социальных сетях.

Но для Дарт проблема соцсетей гораздо шире тенниса.

“Это не только проблема тенниса”, – сказала она. “Это глобальная проблема. И не только спортивная. Это повсюду. Даже обычные люди, я уверена, становятся жертвами нападок или троллинга от определенных людей или индивидуумов. Мы живем в 21-м веке, и мы до сих пор не идентифицируем людей в соцсетях. Людей можно идентифицировать, их можно найти. Потому что те образы, которые мы все получаем – это ужасно. И именно поэтому я часто воспринимаю соцсети как нечто негативное. Сегодня в соцсетях много очень уязвимых молодых девушек и парней. Я уже опытная спортсменка, которая проходила через это очень долго. Я знаю, что то, что они мне пишут ничего не значит. Но для более молодых и менее опытных людей это может быть очень тревожно и очень опасно”.



Джек Дрейпер разделяет беспокойство Бултер о будущих поколениях.

“Возможно, нам повезло вырасти вместе с соцсетями, тогда как новое поколение вырастает уже в них. То есть они не знают, что может быть иначе. Онлайн-ненависть распространять очень легко. Это непросто, особенно, как она сказала, когда ты еще молод, проигрываешь матч и приходишь в профессиональный тур, а тебе пишут, что придут в твой дом и сделают то и другое. Это страшно”.

Карлос Алькарас сказал, что не заходит в соцсети после поражений, потому что “трудно справляться” с этими обидами.

“Я видел, как многие теннисисты получали множество сообщений от игроков на ставках, от других людей. Если бы я должен был дать совет, то посоветовал бы не заходить в соцсети, когда дела идут плохо, потому что люди иногда могут быть очень опасными”.



Позже Кэти Бултер рассказала, что получила сотни слов поддержки после того, как рассказала о кибербуллинге, который ей пришлось пережить.

“Я сегодня утром посмотрела телефон – там сотни сообщений от людей, которые отреагировали на это, и каждый человек писал, чтобы я не обращала на это внимания. Мне писали, как сильно они меня любят и как они ценят то, что я подняла эту тему, потому что они об этом даже не догадывались. Я просто не думаю, что люди это осознают. Не думаю, что люди понимают, как часто это случается с игроками. Люди видят только то, что хотят видеть. Я пытаюсь привлечь внимание к этому. Если любая из этих девушек захочет поговорить, то я с радостью это сделаю в любое время. Я воспринимаю себя как открытого человека и как того, кто прошел немалый путь”.

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