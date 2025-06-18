Макдэвид оценил второе подряд поражение в финале Кубка Стэнли

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Эдмонтон в шести матчах проиграл финал Кубка Стэнли Флориде, уступив Пантерам битву за трофей второй сезон кряду.

Ситуацию оценили форварды Ойлерз Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль, набравшие в плей-офф по 33 очка.

«Мы проиграли хорошей команде. Никто в Эдмонтоне не сдавался, никто не выбрасывал белое полотенце, но Флорида не просто так второй год кряду стала чемпионом. У них есть уверенность в своих силах, вера в себя».

«Но я не думаю, что многие ожидали нас снова увидеть в финале Кубка Стэнли. Мы в себя верили, но снова немного не хватило», – сказал Макдэвид.

Подвел итог финалу и форвард Леон Драйзайтль.

«Мы покидаем лед в качестве лузеров. Снова. Какие тут выводы, если мы не выиграли второй финал подряд», – сказал Драйзайтль.

sport.ua