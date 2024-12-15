Никита Кучеров. Фото Imagn Images, USA Today Sports

Канадский нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон лидирует в списке лучших бомбардиров сезона НХЛ-2024/25.

15 декабря Маккиннон набрал 3 (2+1) очка в матче с «Нэшвиллом» (5:2). Теперь на его счету 50 (13+37) очков в 32 встречах.

Второе место списке бомбардиров занимает нападающий «Тампы» Никита Кучеров. Он сделал две голевые передачи в матче с «Сиэтлом» (5:1) и теперь у него 46 (14+32) очков. На 3-й строчке находится нападающий «Эвеланш» Микко Рантанен с 46 (18+28) баллами.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов занимает четвертое место в списке бомбардиров НХЛ. Он забросил две шайбы в матче с «Филадельфией» (4:1).

Первая пятерка лучших бомбардиров НХЛ в сезоне-2024/25 на 15 декабря:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 50 (13+37) очков в 32 матчах

2. Никита Кучеров («Тампа») — 46 (14+32) очков в 26 матчах

3. Микко Рантанен («Колорадо») — 46 (18+28) очков в 32 матчах

4. Кирилл Капризов («Миннесота») — 45 (20+25) очков в 29 матчах

5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 45 (22+23) очков в 30 матчах.

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