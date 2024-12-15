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Футбол

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Рубен Аморим против клуба, который хотел его назначить после Пепа

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Летом были активные разговоры о том, что "Сити" уже в поисках тренера, который сможет сменить Пепа Гвардиолу, если тот решит покинуть клуб. И среди основных кандидатов был Рубен Аморим.

    Кто же знал, что буквально через несколько месяцев португалец уже будет возглавлять их главных соперников. Насколько удачно Рубен проявит себя конкретно в этом матче?

    Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 15 декабря.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

    • Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

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    Английская Премьер-лига. 16-й тур.

    15 декабря. 18:30. Манчестер. "Этихад"

    Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

    Трансляция: Setanta Sports

    Трансляция матча

    Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    В эфире

    Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Трансляція матчу “Манчестер Сіті” — “Манчестер Юнайтед” Смотреть трансляцию

    Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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