Сенсация года? Экс-чемпион мира Мунгия неожиданно проиграл Сураче

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В ночь с 14 на 15 декабря в Тихуане (Мексика) состоялся вечер бокса, главным событием которого стал бой в договорном весе (до 77,111 кг) – в ринге встретились Хайме Мунгия (44–1, 35 КО, Мексика) и Бруно Сураче (25–0–2, 4 КО, Франция).

Бывший чемпион мира Мунгия неспешно начал поединок – контролировал центр ринга, много двигался, однако редко наносил удары. Сураче думал больше о защите, периодически контратаковал.

Во втором раунде мексиканец продолжил владеть инициативой, начал работать активнее, атаковал сериями ударов и даже отправил француза в нокдаун. Сураче поднялся на ноги и выстоял до гонга.

Ситуация почти не менялась – Хайме владел инициативой и комбинировал удары. Бруно прятался за блоком и пытался контратаковать. Француз нанес несколько мощных боковых ударов и неплохо потревожил экс-чемпиона. В шестом раунде один из таких ударов свалил фаворита на канвас. Нокаут?

Мунгия пытался подвестись на ноги, но бой продолжить не сумел. Сенсация! Сураче КО 6.

Видеообзор поединка:

sport.ua