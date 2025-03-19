Екатерина УСИК: «Не хочу, чтобы у меня было так, как у Майка Тайсона»

Instagram. Александр Усик и Екатерина Усик

Жена чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Екатерина вспомнила о финансовом положении легендарного боксера Майка Тайсона.

«Я не хочу, чтобы у меня было так, как, например, у Майка Тайсона. Есть много боксеров, у которых было все, а сейчас не осталось ничего», – сказала Екатерина.

Ранее Майк Тайсон сообщил, что промоутер Дон Кинг когда-то обманул его на сотни миллионов, и тот остался почти ни с чем. Правда, легендарный боксер ранее существенно поднял свой финансовый статус, заработав за недавний бой с Джейком Полом солидный гонорар – 20 миллионов долларов.

sport.ua