В Мельбурне у Mercedes был «погодный шпион»

В переменчивых условиях команды порой используют наблюдателей, расставленных на границах автодрома, где они наблюдают за погодой и сообщают о дожде, чтобы в нужный момент сменить шины. Но в Mercedes решили отправить такого наблюдателя за пределы трассы.

Идея родилась в четверг на пляже Сент-Килда в Мельбурне, где команда проводила мероприятие для спонсоров. Там выяснилось, что многие тучи приходят именно с юго-востока, и в воскресенье в Mercedes отправили туда «погодного шпиона». После гонки команда отдельно поблагодарила его за работу.

«Мы благодарны члену команды, работавшему на пляже в Сент-Килде, который информировал нас об интенсивности и направлении приближающегося дождя, что позволило нам переключиться на промежуточные шины в нужный момент», – заявил представитель команды.

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