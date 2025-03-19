Чжэн Циньвэнь: “В матче против Костюк было несколько ключевых моментов, когда я смогла удержать свое преимущество и принять правильные решения”

Девятая ракетка мира Чжэн Циньвэнь прокомментировала свою победу над Мартой Костюк в матче четвертого круга турнира в Индиан-Уэллс



“Я очень довольна своим теннисом сегодня. Особенно из-за того, что, по моему мнению, Костюк – замечательная теннисистка, которая играет чрезвычайно агрессивно. Это не был легкий матч. Думаю, что было несколько ключевых моментов, когда я смогла удержать свое преимущество и принять тогда правильные решения.

Насколько трудно было из-за непогоды и затяжного игрового дня? В таких условиях для меня было важно действительно пытаться бороться за каждое очко, потому что день действительно был очень длинный. Я всегда радуюсь, что заканчиваю свои матчи последней (смеется). Потому что все мои три матча здесь я играла в такой час, что была последней, кто покидал стадион. То есть, да, было нелегко, но я пыталась играть очко за очком, не сильно задумываться о том, что я бы уже хотела пойти спать (смеется). Нет, я не собираюсь о таком думать, потому что действительно хочу хорошо выступить в Индиан-Уэллс.

Относительно четвертьфинала против Швёнтек скажу, что Ига сейчас в хорошей форме. Она довольно легко выиграла все свои матчи здесь. Думаю, что я сейчас начинаю возвращаться в свой ритм. Это будет очень сложный матч. Я просто постараюсь бороться. Я уверена, что она собирается делать то же самое. Поэтому, тогда и увидим, что произойдет в этом четвертьфинале”.



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