Хункаделла: Симулятор Aston Martin лучше, чем у McLaren

Под конец сезона Даниэль Хункаделла присоединился к команде Aston Martin, став пилотом симулятора, расположенного на её новой базе в Сильверстоуне.

Таким симулятором последнего поколения команда обзавелась совсем недавно, и в дни Гран При Абу-Даби опытный испанец уже приступил к своим обязанностям. Получив первые впечатления, Даниэль поделился ими в интервью онлайн-изданию SoyMotor. Поскольку он сотрудничал в этом же качестве с другими командами Формулы 1, в том числе с McLaren, то знает, о чём говорит.

«Я уже на нём поработал, этот симулятор производит невероятное впечатление, – сказал 33-летний уроженец Барселоны. – Оборудование, которым в Aston Martin располагали до этого, было не лучшим в том смысле, что оно уступало симуляторам других команд.

А с тем, что у нас есть сейчас, уже вполне можно работать. Могу заверить, что это превосходит тот симулятор, который использует McLaren».

Сезон 2024 года был для Aston Martin очень непростым, по его итогам команда заняла 5-е место, но при этом набрала 94 очка, что почти в пять раз меньше, чем у Mercedes, завершившей чемпионат на 4-й строчке Кубка конструкторов.

Но есть надежда, что теперь, когда на базе в Сильверстоуне заработали новые симулятор и аэродинамическая труба, ситуация постепенно начнёт исправляться. Тем более что в марте к работе приступит Эдриан Ньюи, которому доверено реформировать команду и перекроить её технический департамент так, как он сочтёт нужным.

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