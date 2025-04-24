ЧМ по хоккею U-18. Определился чемпион, где закончит Украина. Таблица

ФХУ

Завершился четвертый игровой день на юношеском чемпионате мира по хоккею в Дивизионе 1A.

Досрочное чемпионство и выход в элиту оформила сборная Дании, которая обыграла Венгрию и с 12 очками стала недосягаемой для соперников.

Даже если датчане проиграют в последнем туре, а Украина свой матч выиграет, то при равенстве очков Дания останется первой за счет победы в личном матче.

Украинцы в последнем туре сыграют с Казахстаном. Даже поражение в овертайме или по буллитам оставит сборную на второй позиции. В прошлом году Украина закончила ЧМ на втором месте.

Чемпионат мира по хоккею U-18 в Дивизионе 1A

Украина – Словения 7:1

Австрия – Казахстан 2:4

Венгрия – Дания 3:5

sport.ua