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Футбол

Кубок Италии. Болонья – Эмполи 2:1. Гола Коваленко хватило лишь для престижа

Кубок Италии. Болонья - Эмполи 2:1. Гола Коваленко хватило лишь для престижа

    • Кубок Италии. Полуфинал. Ответный матч

    Болонья. "Ренато Даль"Ара"

    "Болонья" – "Эмполи" 2:1 (первый матч – 3:0)

    Голы: Фаббиан 7, Даллинга 87 – Коваленко 33

    "Болонья": Равалья, Де Сильвестри, Беукема, Лукуми (Эрлич 46), Ликояннис, Фройлер (Эль-Аззузи 82), Моро, Орсолини (Домингес 46), Фаббиан (Побега 72), Камбиаги (Педрола 72), Даллинга

    "Эмполи": Сегетти, Тосто, Де Шильо, Мариануччи (Гогличидзе 46), Эбуэхи (Гьяси 62), Баччи (Хендерсон 62), Самбия, Коваленко (Кампаньелло 81), Какаче, Конате, Сольбаккен (Коломбо 46)

    Предупреждения: Орсолини 45+1 – Де Шильо 19, Мариануччи 20, Самбия 59

    Главный арбитр: Маттео Марченаро

    www.ua-football.com

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