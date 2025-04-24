Коко Гауфф – о победе над Даяной Ястремской: “Если бы она продолжала показывать тот уровень, что в первом сете, она бы заслуженно выиграла матч”

Четвертая ракетка мира Коко Гауфф прокомментировала свою победу над Даяной Ястремской в матче второго круга турнира WTA 1000 в Мадриде



“После 0:6 в первом сете, я просто старалась перезагрузиться. Она играла в потрясающий теннис, и иногда, даже когда я хорошо попадала по мячу, она всё равно превращала его в свой виннер. Поэтому я постаралась действовать агрессивнее и разнообразить свою игру.

Когда проигрывала в начале второго сета, то честно говоря, просто пыталась играть свои удары. И если бы она продолжала показывать тот уровень, что в первой партии, она бы заслуженно выиграла матч. Но я старалась повысить свой уровень и за счёт этого вынудить её немного снизить свой.

Сегодня меня много подбадривали с трибун, за что я очень благодарна. Но и её тоже поддерживали – в итоге атмосфера была весёлой и заряженной. Я всегда с удовольствием приезжаю в Мадрид, рада снова быть здесь”, – поделилась своими эмоциями Коко Гауфф во флеш-интервью на корте.

btu.org.ua