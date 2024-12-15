Даннер не уверен, найдут ли в Ferrari подход к Хэмилтону

Льюис Хэмилтон попрощался с Mercedes – и с командой, и с немецким концерном, с которым столько лет сотрудничал, и теперь готовится встретить Рождество. А уже после зимних праздников начнётся его сотрудничество с Ferrari, но каким оно будет? Насколько успешным станет совместный проект семикратного чемпиона мира и легендарной итальянской команды?

У Кристиана Даннера, бывшего гонщика Формулы 1, а ныне эксперта австрийского издания Motorsport Magazin есть своё мнение на этот счёт.

«У Хэмилтона есть шанс выиграть чемпионат мира вместе с Ferrari, – считает он. – Но в Маранелло будет не так, как было в Брэкли. Не знаю, смогут ли в Ferrari вообще найти подход к Льюису. Можно сказать, что в Mercedes он был как бы на своей орбите, ему было позволено многое решать самому, чего ему бы не позволили ни в одной другой команде.

Ему ещё повезло в том смысле, что рядом всегда был кто-то вроде Ники Лауды, который в критические моменты мог вмешаться и что-то подправить. Но в Скудерии есть немало влиятельных людей, у кого есть право слова, однако они находятся за кулисами. Хотя для Льюиса самым важным человеком в этом плане станет Фредерик Вассёр. У него будет к кому обратиться, если ему что-то не понравится».

В своё время, на ранней стадии карьеры Хэмилтон успешно выступал за команды ASM и ART, основанные Вассёром, и в 2005-2006 гг. выиграл титулы в Евросерии Формулы 3, а затем в GP2, так что у ныне всемирно знаменитого гонщика и 56-летнего французского менеджера давняя история профессиональных отношений, и сейчас он вновь возьмёт Льюиса под свою опеку.

«У них есть все условия, чтобы добиться успеха, – продолжил Даннер. – Если в Маранелло смогут сделать так, что Льюис по-настоящему раскроется, то Ferrari понравится работать с одним из лучших гонщиков нашего времени.

Но в 2025-м нас ждёт странный сезон, ведь начиная с января командам будет разрешено заниматься разработкой машин для 2026 года. При этом та техника, которая у всех есть сейчас, особых изменений не претерпит. А это означает, что в целом будет сохраняться статус-кво, разве что в зимнее межсезонье команды в какой-то мере смогут заложить основы для дальнейшей модернизации машин.

Вероятно, быстро догнать McLaren ни у кого не получится. При этом вполне можно допустить, что Пьер Ваше, технический директор Red Bull Racing, уже разобрался, что надо сделать с их машиной. Но и Джордж Расселл тоже надеется, что Mercedes в следующем году сможет прибавить.

Впрочем, у Льюиса есть неплохая возможность с самого начала сезона выступать на одном уровне с Леклером, хотя лично мне кажется, что Шарль всё-таки будет его опережать».

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