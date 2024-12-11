Льюис Хэмилтон попрощался с Petronas

Из Абу-Даби Льюис Хэмилтон отправился в Малайзию, где эмоционально попрощался с сотрудниками Petronas и малазийскими болельщиками.

Льюис Хэмилтон: «Я помню, как впервые посетил башни-близнецы Petronas в Куала-Лумпуре. Я видел их в кино и не мог поверить, что нахожусь рядом и имею возможность работать с этой компанией.

Я горжусь быть частью невероятно успешного партнёрства между нашей командой и Petronas – одного из величайших в истории спорта. Мы достигли гораздо большего, чем когда-либо могли надеяться. Эти 12 лет я никогда не забуду. Несмотря на все подъёмы и спады, я чувствую, что мы – одна семья.



Приехав сюда в последний раз в качестве гонщика Mercedes, я испытываю множество эмоций. С одной стороны, это грустно, но с другой – здорово, что мы можем отпраздновать наши достижения с коллегами из Petronas и малазийскими болельщиками. Всегда приятно приезжать сюда и чувствовать поддержку.

Со временем эта поддержка возрастала, я был рад помочь в некоторых удивительных проектах, которые Petronas проводит в сообществе: мы сажали мангровые деревья, поддерживали университет, вдохновляли детей и делали многое другое.

Я хочу поблагодарить Petronas за все, что мы сделали вместе, за их невероятные продукты, которые помогли нам победить, и за всех удивительных людей, с которыми мне довелось работать. Я буду скучать по всем вам».

Источник