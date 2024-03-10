Марко: В этот уик-энд мы доминировали

Консультант Red Bull Хельмут Марко в эфире Sky Sport Germany подвёл итоги выступления команды в Джидде…

Хельмут Марко: «Машина была быстра на всех отрезках, с износом шин проблем не возникло. И хотя зрителям это, наверное, было не очень приятно, мы доминировали.

Перес хорошо провёл гонку, он относительно быстро обогнал Леклера, а затем создал пятисекундный отрыв. После этого он показывал фактически такое же время круга, как и Макс, чем мы очень довольны.

Мы волновались лишь в конце гонки, когда после разворота Риккардо мог выехать автомобиль безопасности. К счастью, этого не произошло».

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