В Pirelli не исключают тактики трёх пит-стопов

Десятый этап сезона в этом году принимает автодром в Барселоне, на котором и машины, и резина работают с максимально высокими нагрузками, поэтому шинники Pirelli выбрали для него самые жёсткие составы.

C1 будет в роли Hard, С2 – Medium, C3 – Soft. В этом году команды уже работали с такой резиной в Бахрейне.

На каталонском кольце есть и прямые участки, и повороты практически всех типов, причём некоторые надо преодолевать на очень высокой скорости, в частности, 3-й, а также связку 13-го и 14-го, после которой начинается старт-финишная прямая.

На шины действуют очень сильные боковые нагрузки, и особенно они велики с левой стороны, поскольку девять из 14-ти поворотов трассы – правые.

Особенности конфигурации трассы таковы, что именно её на протяжении многих лет команды Формулы 1 выбирали для проведения предсезонных тестов, хотя в последнее время они проходят в Бахрейне. Тем не менее репутация трассы в Барселоне остаётся прежней: техника здесь проходит настоящую проверку. Считается, что если машина хорошо себя показала на каталонском кольце, она будет быстрой и на всех остальных трассах.

В этом году Гран При Испании пройдёт на три неделе позднее, чем в прошлом сезоне, поэтому вполне можно ожидать, что в июне температуры будут более высокими, а это потребует особого подхода к работе с резиной. Более мягкие шины могут быть подвержены перегреву, хотя в прошлом году резина состава C3 вполне неплохо себя показала в Барселоне, в том числе и в гонке. 16 из 20 гонщиков предпочли стартовать именно на ней.

В Pirelli считают, что тактика двух пит-стопов позволит преодолеть дистанцию гонки максимально быстро, причём команды могут при этом использовать резину всех трёх составов. Если же выяснится, что деградация слишком велика, тогда оптимальной может оказаться и вариант с тремя пит-стопами. К тому же прошлогодняя гонка показала, что после модернизации трассы обгонять на ней стало несколько легче.

Тем не менее, в Барселоне, как и в Монако, успеха чаще всего добивается тот, кто стартует с наиболее благоприятных позиций, а ещё лучше – с поула.

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