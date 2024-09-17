Ваулз: Оба гонщика Williams заслуживают похвалы

В Баку Williams заработала 10 очков – больше, чем за все предыдущие 16 этапов сезона, и опередила Alpine в Кубке конструкторов. Разумеется, Джеймс Ваулз, руководитель команды, в восторге от столь успешного выступления, причём отдельно он похвалил Франко Колапинто, 21-летнего аргентинца, который в минувший уик-энд проводил только свою вторую гонку в Формуле 1.

Джеймс Ваулз: «Мы заработали 10 очков – это же полная фантастика! Франко, став гонщиком Williams, открыл счёт очкам в Формуле 1 уже в его втором Гран При, и это исключительный результат.

Мы уверенно провели гонку, чему способствовали технические новинки, представленные нами в Зандфорте и Монце, но они продолжали эффективно работать и на этой трассе, и это позволило обеим машинам пройти в финал квалификации.

В гонке мы решили разделить тактику, чтобы попытаться бороться с Фернандо Алонсо, но он очень умный гонщик, и опередить его трудно. Кроме того, я думаю, что деградация резины на машине Aston Martin была несколько менее интенсивной, чем на Williams Алекса, и нам ещё предстоит с этим разобраться. И всё-таки темп FW46 был практически на нужном уровне.

Затем ближе к финишу гонки Франко прекрасно действовал, когда держался всего в нескольких секундах позади Алекса и был готов среагировать на любую ситуацию, которая только могла возникнуть на трассе. Именно это и произошло (речь об аварии на 49-м круге, в результате которой из борьбы выбыли Серхио Перес и Карлос Сайнс, ехавшие в первой пятёрке).

Оба гонщика Williams заслуживают похвалы, тем более что проехать дистанцию Гран При Азербайджана с единственным пит-стопом непросто, ведь для этого надо до предела использовать ресурс резины и не допустить ни единой ошибки. Но Алекс и Франко отлично справились.

Следующий этап сезона пройдёт в Сингапуре, и мне очень интересно посмотреть, на какие результаты мы будем способны там и в других оставшихся гонках. Впереди ещё немало возможностей закрепить успех».

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