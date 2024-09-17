«Дедушка, я буду заниматься хоккеем. Но драться тоже буду». Внук Бориса Михайлова играет в Канаде

Внук Бориса Михайлова Никита играет в канадском клубе «Портленд Уинтерхоукс»

Никита Михайлов. Фото Соцсети Никита Михайлов — продолжатель великой династии.

Сняв прошлой весной непонятно кому навредившее ограничение на выбор россиян и белорусов на импорт-драфте CHL, канадские функционеры вновь открыли нашим юниорам еще один путь для развития. Мгновенного и массового оттока талантов из России за океан не случилось. Из игравших в прошлом сезоне на родине на другой континент рванули Игорь Чернышов, Рафик Варосян, Руслан Каримов, Даниил Скворцов, Никита Вояга и Глеб Семенов. А еще в Западной хоккейной лиге оказался внук легенды ЦСКА и сборной СССР Бориса Михайлова Никита.

Только попал в одну из трех главных юниорских лиг Канады 17-летний москвич не как подавляющее большинство европейцев, а наряду с североамериканскими сверстниками. В межсезонье отыгравший сезон в одной из юниорских лиг Массачусетса нападающий был выбран на внутреннем драфте в 12-м раунде «Портленд Уинтерхоукс» и не стал тянуть с переходом на новый уровень, подписав с «Ястребами» в июне Соглашение о стипендии и развитии в WHL.

«Мы считаем, что у Никиты есть потенциал стать игроком основы в грядущем сезоне. Он переехал в Северную Америку и играл в Boston Academy, где сумел стать надежным двусторонним форвардом», — прокомментировал его летний переход генеральный менеджер «Портленда» Майк Джонстон.

В России Михайлов-младший играл за ЦСКА-2007. Причем в команде Владимира Крамского Никита был далеко не на последних ролях. В сезоне-2022/23 он набрал 21 (12+9) очко в 27 матчах открытого чемпионата Москвы и стал пятым бомбардиром армейцев. Огромным талантом скауты его не называют, но признают — продолжающий расти и крепнуть парень с ростом 192 см может вырасти в очень приличного хоккеиста.

«Конечно, слежу за успехами Никиты, — говорил Борис Михайлов шесть лет назад. — На его игры редко попадаю, чаще прихожу на тренировки. Он тоже сам пошел в хоккей, Егор его не направлял. Рад, что хоккейная династия Михайловых продолжается. Что получится дальше — жизнь покажет. Когда Никита был еще маленьким, то очень много дрался на площадке. Я ему сказал, что если он будет продолжать в том же духе, то переведу его в секцию бокса. Он ответил: «Дедушка, я буду заниматься хоккеем. Но драться тоже буду».

Мы с женой и его родителями в первую очередь хотим, чтобы он вырос крепким мужчиной и настоящим человеком. Если у него хорошо пойдут дела в хоккее, тогда можно будет думать о профессиональной карьере.

Лично я никогда ему не внушал, чтобы он мечтал, например, об НХЛ. Говорю, чтобы он играл в хоккей, был основным игроком. Если получится, дай Бог ему идти вперед по этому пути. Некоторые родители приводят детей в спортивную школу и требуют: «Ты должен расти и играть в НХЛ!» У меня таких мыслей нет”.

Разумеется, за ЦСКА Никита играл в свитере с седьмым номером, под которым нередко выступал его знаменитый дед. Однако в конце концов дальнейшее развитие парень с чересчур известной фамилией решил продолжить не в клубной вертикали красно-синих, а за океаном — в модной нынче среди россиян Бостонской академии. Как сообщили «СЭ» источники, знакомые с ситуацией, сделано это было в том числе для того, чтобы избежать конфликта интересов и разговоров о протекции со стороны легендарного родственника.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Свою североамериканскую карьеру в Массачусетсе Михайлов начал более чем уверенно. В прошлом сезоне россиянин, имеющий вдобавок израильский паспорт, настрелял 67 (29+38) очков в 53 матчах местной лиги уровня ААА и стал третьим бомбардиром команды — всего на пару баллов его обогнали партнеры, сыгравшие на семь матчей больше него.

«Я люблю бросать, у меня хороший бросок, — говорил Никита Михайлов североамериканским СМИ. — Мне нравится обыгрывать «один в один». Но, думаю, я больше похож на чеккера. Переход в «Портленд» — большой вызов для меня. Я приехал сюда один. Это немного сложно, но сейчас пытаюсь завести себе друзей. Мой первый месяц в Бостоне был очень тяжелым, потому что здесь играют не так, как в России. В США и Канаде площадки меньше, но тренеры помогали мне адаптироваться к ним. Мне нравится, когда они замечают меня и дают подсказки. Дедушка любит смотреть мои игры. После дебютного матча он позвонил мне и дал несколько подсказок насчет того, что ему понравилось и что мне нужно делать, чтобы стать лучше».

Теперь же ему придется доказывать свою состоятельность в WHL, где в свое время успел поиграть его отец. В середине 90-х Егор Михайлов ненадолго уезжал в «Спокан Чифс», который тогда тренировали Майк Бэбкок и Билл Питерс. Однако в итоге его заокеанская поездка ограничилась всего одним сезоном.

Во многом виной тому страшная автомобильная авария: зимой 1997-го, возвращаясь с выезда из Калгари, автобус «Индейцев» из-за гололеда и автоматической коробки передач оказался в кювете, а сын двукратного олимпийского чемпиона вылетел из салона через стекло и очнулся только в реанимации, потеряв большое количество крови и получив множественные повреждения. Страшный инцидент и длительная реабилитация не помешали среднему из династии Михайловых построить достойную карьеру в России. Но хочется верить, что североамериканский опыт Никиты получится куда более положительным и приятным.

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