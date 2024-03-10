Ливерпуль и Манчестер Сити устроили суперматч, но сильнейшего не выявили

10 марта состоялся центральный матч 28 тура АПЛ, в котором «Ливерпуль» принимал «Манчестер Сити». Поединок завершился со счетом 1:1.
На гол Стоунз хозяева поля ответили точным ударом МакАлистер с пенальти.
Эта ничья позволила «Арсеналу» сохранить первое место в турнирной таблице АПЛ.
«Ливерпуль» – «Манчестер Сити» – 1:1
Голы: МакАлистер, 50, пен – Стоунз, 19
«Ливерпуль»: Келлехер — Брэдли (Робертсон, 61), Куанса, ван Дейк, Гомес — МакАллистер, Эндо, Собослаи (Салах, 61) — Элиотт, Нуньес (Гакпо, 7 ), Диас
«Манчестер Сити»: Эдерсон (Ортега, 56) — Уокер, Аканджи, Стоунз, Аке — Родри, де Брюйне (Ковачич, 69), Фоден — Бернарду Силва, Холанд, Альварес ( Доку, 69).
Предупреждения: Родри, 45+3, Эдерсон, 47, Бернарду Силву, 59