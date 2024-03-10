ПСЖ не обыграл Реймс: результаты матчей 25 тура Лиги 1

Сегодня, 10 марта, в 25-м туре французской Лиги 1 состоялось пять матчей.

Чемпионат Франции — Лига 1 25 тур, 10 марта

ПСЖ — Реймс 2:2 (2:2)

Голы: 0:1 — 7 Мунетси, 1:1 — 17 Абдельхамид (авт), 2:1 — 19 Рамос, 2:2 — 45 Диаките

Гавр — Тулуза 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 — 60 Опере

Мец — Клермон 1:0 (1:0)</

Гол: 1:0 — 33 Микаутадзе (пен)

Страсбург — Монако 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 — 72 Бен Сегир

Лилль — Ренн 2:2 (0:2)

Голлы: 0:1 — 1 Бла, 0:2 — 20 Калимуэндо, 1:2 — 84 Дэвид, 2:2 — 90+2 Дэвид

Сегодня, 10 марта, во французской Лиге 1 состоится еще один матч:

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21:45. Марсель – Нант

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