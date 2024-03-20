Катастрофа Куртуа, Украина сыграет с грандом, новый претендент на Довбика. Главные новости за 19 марта

В ожидании матчей сборных

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Maria Jimenez — Real Madrid/Real Madrid

Куртуа получил новую травму и выбыл до конца сезона

Основной голкипер “Реала” не сыграет в сезоне-2023/24 ни минуты. Он пропустил предыдущие полгода из-за разрыва крестов левого колена, а вчера на тренировке еще и порвал мениск правого колена. Де-факто это означает, что до лета номером один Мадрида будет наш Андрей Лунин.

Сборная Украины сыграет против Германии

УАФ договорилась с немцами о проведении спарринга 3 июня в Нюрнберге. После него у наших запланированы матчи с Польшей (7 июня) и Молдовой (11 июня). Планируется, что через эти поединки Украина будет набирать форму перед Евро-2024, куда, впрочем, еще надо выйти.

“РБ Лейпциг” заинтересовался Довбиком

Об этом пишет журналист Goal.com. Нынешние форварды "Быков" Лои Опенда и Беньямин Шешко, скорее всего, уйдут летом, вот немцы и подыскивают им замену. 26-летний Довбик в этом сезоне забил 14 голов в Примере, а его стоимость Transfermarkt оценивает в 28 млн евро.

“Колос” присматривается к Григорчуку

А это уже информация от украинских СМИ — якобы владелец "Колоса" Андрей Засуха недоволен текущим 9-м местом в УПЛ и хочет устроить мини-революцию, предоставив карт-бланш опытному наставнику. Напомним, Григорчук в этом сезоне тренирует "Черноморец".

Тренера команды Сидорчука уволили по подозрению в договорняке

Игроки "Вестерло" при счете 1:1 забыли про мяч и пожимали руки соперникам из "Генка" еще до финального свистка в 30-м туре чемпионата, и против них открыла дело прокуратура. Клуб не стал этого терпеть и выгнал тренера Рика де Мила. Странная история.

Еще три отставки за день: “Брюгге”, “Гранада” и “Салернитана” сменили тренеров

“Брюгге" уволил Ронни Дейлу после того, как команда завершила регулярный чемпионат на 4-м месте — норвежца заменит местный спец Ники Хайен. Безнадежно последняя в Серии А "Салернитана" назначила тренером Стефано Колантуоно — это уже третье его пришествие в клуб за пять лет. Ну, и напоследок тренера сменила "Гранада" — 19-ю команду Примеры возглавил Хосе Рамон Сандоваль, который до этого целых 2 года нигде не работал.

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