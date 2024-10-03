Овечкин занял 38-е место в рейтинге «СЭ» 50 лучших хоккеистов НХЛ

Коннор Макдэвид и Александр Овечкин. Фото Getty Images Традиционная рубрика «СЭ» перед началом сезона НХЛ.

Перед стартом очередного регулярного чемпионата НХЛ «СЭ» представляет свою традиционную версию рейтинга 50 лучших хоккеистов лиги. В голосовании приняли участие авторы хоккейного отдела, каждый из которых выбирал свою версию топ-50 — все вместе они складывались в общий список.

Главный критерий по-прежнему остается неизменным — выступления игрока в последнем сезоне. При этом результаты в прошлые годы тоже учитываются, пусть и в меньшей степени.

Скинуть Коннора Макдэвида с первого места, кажется, в ближайшие несколько лет не под силу никому. Даже обладателю «Арт Росс» Никите Кучерову, совершившему прорыв на две позиции вверх по сравнению с прошлогодним рейтингом. Если капитана «Эдмонтона» не мучают травмы, то остановить его нереально. Последний плей-офф, в котором Next One побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голевых передач — прямое тому подтверждение. Разве могут быть какие-либо вопросы относительно его первенства?

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Состав первой десятки по сравнению с прошлым сезоном изменился совсем несущественно. Вполне ожидаемо на четыре пункта поднялся Остон Мэттьюс, которому не хватило в регулярке всего одной шайбы до нереальной цифры 70. Чуть ниже спустился другой американец Мэттью Ткачак, который в золотом для «Флориды» розыгрыше Кубка Стэнли слегка ушел в тень Александра Баркова и Сергея Бобровского.

Принципиальное изменение в топ-10 лишь одно. Вместо провалившего сезон и упавшего на 49-ю позицию Ильи Сорокина в элиту вернулся Артемий Панарин, грохнувший несколько месяцев назад сразу несколько клубных рекордов «Рейнджерс».

Окончательное признание лучшим оборонительным центром НХЛ и долгожданное для «Пантерз» чемпионство помогли Александру Баркову переместиться вверх сразу на восемь строчек. А вот его партнер по команде Сергей Бобровский, также претендовавший весной на «Конн Смайт Трофи» и звание MVP плей-офф, наконец-то вернулся в наш рейтинг.

Ворвался в него с двух ног и лучший защитник лиги Куинн Хьюз — новоиспеченный обладатель «Джеймс Норрис Трофи» занял 15-ю строчку и опередил брата Джека, которому пришлось упасть вниз из-за травмы плеча, скомкавшей ему сезон. Кстати, совсем скоро они вместе с самым младшим братом Люком будут красоваться на обложке очередного симулятора серии NHL от EA Sports.

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Существенно обрушились по итогам прошлого чемпионата акции не только Ильи Сорокина, но и Андрея Василевского. Мы привыкли видеть Большого Кота в первой половине топа. Однако в последнее время голкипер «Лайтнинг» не дает поводов говорить о себе в восторженных тонах. К слову, аналогичную позицию уфимец занял и в рейтинге канадского Sportsnet.

Заслуживает внимания и то, что в топ-25 оказалось всего четыре канадца — Макдэвид, Маккиннон, Макар и Кросби. Для сравнения, американцев в первой половине набралось сразу семеро. Стоит ли новой главе Hockey Canada Кэтрин Хендерсон бить в набат и кричать о том, что качество и количество кленовых звезд падает?

Ну и куда же без Овечкина? Александр с уже привычной сединой на висках продолжает свое падение — нынче он всего лишь 38-й. Важнее другое — его Великая Погоня продолжается, несмотря ни на что. И это здорово.

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